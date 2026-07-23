Wolfsburg, Muhammed Damar'ı açıkladı!

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Wolfsburg, Hoffenheim forması giyen Muhammed Damar'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı.
"ORTA SAHAMIZA FARKLI BİR BOYUT KATACAK"
Wolfsburg Sportif Direktörü Pirmin Schwegler, transferle ilgili yaptığı açıklamada genç oyuncudan övgüyle söz etti.
Schwegler, "Muhammed, sahip olduğu özellikler nedeniyle birçok kulübün radarındaydı. Bu yüzden Wolfsburg'u tercih etmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. Oyun zekası üst düzeyde olan, hatlar arasında çok iyi hareket eden ve baskı altında bile yaratıcı çözümler üretebilen bir oyuncu. Bu özellikleriyle orta sahamıza farklı bir boyut katacak ve hücum oyunumuza ekstra dinamizm sağlayacak." ifadelerini kullandı.
"DOĞRU KULÜBÜN WOLFSBURG OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Wolfsburg'un Weimarer Land'deki sezon öncesi kampına katılacak olan Muhammed Damar da transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
22 yaşındaki futbolcu, "Kulübün yöneticileri ve teknik direktörle yaptığım görüşmeler bana gerçekten çok iyi hissettirdi. Başka ilgi çekici seçeneklerim de vardı ancak burada bana sunulan proje, profesyonel ortam ve teknik ekibin çalışma şekli, Wolfsburg'un benim için doğru kulüp olduğuna inanmamı sağladı. Takımın gelişimine katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takım arkadaşlarımla birlikte başarılar elde etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
KARİYERİ
Berlin doğumlu Muhammed Damar, altyapı kariyerinde Alman başkentindeki üç farklı kulüpte forma giydikten sonra Eintracht Frankfurt altyapısına geçti. 2022 yazında Hoffenheim'a transfer olan genç futbolcu, önce Hannover 96'ya ardından da SV Elversberg'e kiralandı.
Geçtiğimiz sezon Elversberg formasıyla Bundesliga 2'de 31 maça çıkan Damar, 9 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Saarland ekibindeki başarılı performansı sayesinde Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'na da davet edilen 1.85 metre boyundaki orta saha oyuncusu, Alman alt yaş milli takımlarında çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetti.
Geçen sezon Hoffenheim formasıyla ise Bundesliga'da 15, Almanya Kupası'nda da 1 maçta görev yaptı.
"ORTA SAHAMIZA FARKLI BİR BOYUT KATACAK"
Wolfsburg Sportif Direktörü Pirmin Schwegler, transferle ilgili yaptığı açıklamada genç oyuncudan övgüyle söz etti.
Schwegler, "Muhammed, sahip olduğu özellikler nedeniyle birçok kulübün radarındaydı. Bu yüzden Wolfsburg'u tercih etmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. Oyun zekası üst düzeyde olan, hatlar arasında çok iyi hareket eden ve baskı altında bile yaratıcı çözümler üretebilen bir oyuncu. Bu özellikleriyle orta sahamıza farklı bir boyut katacak ve hücum oyunumuza ekstra dinamizm sağlayacak." ifadelerini kullandı.
"DOĞRU KULÜBÜN WOLFSBURG OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Wolfsburg'un Weimarer Land'deki sezon öncesi kampına katılacak olan Muhammed Damar da transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
22 yaşındaki futbolcu, "Kulübün yöneticileri ve teknik direktörle yaptığım görüşmeler bana gerçekten çok iyi hissettirdi. Başka ilgi çekici seçeneklerim de vardı ancak burada bana sunulan proje, profesyonel ortam ve teknik ekibin çalışma şekli, Wolfsburg'un benim için doğru kulüp olduğuna inanmamı sağladı. Takımın gelişimine katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takım arkadaşlarımla birlikte başarılar elde etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
KARİYERİ
Berlin doğumlu Muhammed Damar, altyapı kariyerinde Alman başkentindeki üç farklı kulüpte forma giydikten sonra Eintracht Frankfurt altyapısına geçti. 2022 yazında Hoffenheim'a transfer olan genç futbolcu, önce Hannover 96'ya ardından da SV Elversberg'e kiralandı.
Geçtiğimiz sezon Elversberg formasıyla Bundesliga 2'de 31 maça çıkan Damar, 9 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Saarland ekibindeki başarılı performansı sayesinde Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'na da davet edilen 1.85 metre boyundaki orta saha oyuncusu, Alman alt yaş milli takımlarında çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetti.
Geçen sezon Hoffenheim formasıyla ise Bundesliga'da 15, Almanya Kupası'nda da 1 maçta görev yaptı.
📢Wolfsburg, Hoffenheim forması giyen Muhammed Damar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. pic.twitter.com/eCm3zb3y0o
— Sporx (@sporx) July 23, 2026