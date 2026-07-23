23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
21:00
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-022'
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
21:30
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
21:00
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
21:00
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
21:00
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
21:00
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
21:00
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
21:30
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
21:30
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
21:30
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
21:30
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
20:30
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
21:45
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
21:45
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme Kalju
21:45
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
21:45
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
21:45
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
22:00
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
22:00
23 Temmuz
FCSB-Auda
20:45
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
20:00
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
20:00
23 Temmuz
Paide -Zira
0-023'
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
2-0
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
0-265'
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-167'
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
1-0DA
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
0-024'
23 Temmuz
HJK-Coleraine
1-023'
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
0-022'
23 Temmuz
Dila Gori-Apollon Limassol
0-124'
23 Temmuz
RFS-Vestri
19:30
23 Temmuz
Tromsoe-H. Kralove
20:00
23 Temmuz
Rakow-Valletta
19:30
23 Temmuz
Dunajska Streda-Velez Mostar
19:30
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
19:30
23 Temmuz
ML Vitebsk-Sutjeska
20:00
23 Temmuz
GAIS-FC Nordsjaelland
20:00
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
20:00
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
20:00
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
20:00
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
22:15

Wolfsburg, Muhammed Damar'ı açıkladı!

Wolfsburg, Hoffenheim forması giyen Muhammed Damar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 18:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Wolfsburg, Muhammed Damar'ı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Wolfsburg, Hoffenheim forması giyen Muhammed Damar'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı.

"ORTA SAHAMIZA FARKLI BİR BOYUT KATACAK"

Wolfsburg Sportif Direktörü Pirmin Schwegler, transferle ilgili yaptığı açıklamada genç oyuncudan övgüyle söz etti.

Schwegler, "Muhammed, sahip olduğu özellikler nedeniyle birçok kulübün radarındaydı. Bu yüzden Wolfsburg'u tercih etmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. Oyun zekası üst düzeyde olan, hatlar arasında çok iyi hareket eden ve baskı altında bile yaratıcı çözümler üretebilen bir oyuncu. Bu özellikleriyle orta sahamıza farklı bir boyut katacak ve hücum oyunumuza ekstra dinamizm sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU KULÜBÜN WOLFSBURG OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Wolfsburg'un Weimarer Land'deki sezon öncesi kampına katılacak olan Muhammed Damar da transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki futbolcu, "Kulübün yöneticileri ve teknik direktörle yaptığım görüşmeler bana gerçekten çok iyi hissettirdi. Başka ilgi çekici seçeneklerim de vardı ancak burada bana sunulan proje, profesyonel ortam ve teknik ekibin çalışma şekli, Wolfsburg'un benim için doğru kulüp olduğuna inanmamı sağladı. Takımın gelişimine katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takım arkadaşlarımla birlikte başarılar elde etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

KARİYERİ

Berlin doğumlu Muhammed Damar, altyapı kariyerinde Alman başkentindeki üç farklı kulüpte forma giydikten sonra Eintracht Frankfurt altyapısına geçti. 2022 yazında Hoffenheim'a transfer olan genç futbolcu, önce Hannover 96'ya ardından da SV Elversberg'e kiralandı.

Geçtiğimiz sezon Elversberg formasıyla Bundesliga 2'de 31 maça çıkan Damar, 9 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Saarland ekibindeki başarılı performansı sayesinde Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'na da davet edilen 1.85 metre boyundaki orta saha oyuncusu, Alman alt yaş milli takımlarında çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetti.

Geçen sezon Hoffenheim formasıyla ise Bundesliga'da 15, Almanya Kupası'nda da 1 maçta görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.