Acun Ilıcalı, transfer yüzdelerini açıkladı! Listede Türk de var

Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, transfer görüşmeleri devam eden oyuncuların takıma katılma ihtimallerini yüzdelik oranlarla paylaşarak dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp hakkında çıkan asılsız transfer haberlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Ilıcalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Birçok yerde onlarca yanlış transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz yönündeki iddialardan ve kulübümüzün adının dikkat çekmek amacıyla kullanılmasından rahatsızız. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum.
Yanlış spekülasyonların önüne geçmek ve sizlere daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçlarını da içeren güncel transfer durumumuzu paylaşıyorum :)"
Acun Ilıcalı'nın paylaştığı listede, transfer görüşmeleri yapılan oyuncuların yanı sıra Türk kökenli Alman bir futbolcunun da yer aldığı görüldü.
Acun Ilıcalı'nın paylaşımının tamamı şöyle:
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, transfer görüşmeleri devam eden oyuncuların takıma katılma ihtimallerini yüzdelik oranlarla paylaşarak dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp hakkında çıkan asılsız transfer haberlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Ilıcalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Birçok yerde onlarca yanlış transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz yönündeki iddialardan ve kulübümüzün adının dikkat çekmek amacıyla kullanılmasından rahatsızız. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum.
Yanlış spekülasyonların önüne geçmek ve sizlere daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçlarını da içeren güncel transfer durumumuzu paylaşıyorum :)"
Acun Ilıcalı'nın paylaştığı listede, transfer görüşmeleri yapılan oyuncuların yanı sıra Türk kökenli Alman bir futbolcunun da yer aldığı görüldü.
Acun Ilıcalı'nın paylaşımının tamamı şöyle:
Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Hull City'nin transfer listesini açıkladı. https://t.co/XczCbITjJy
— Sporx (@sporx) July 23, 2026