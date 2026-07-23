Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulüp, genel kurulun ardından yönetim kurulunda yapılan değişiklikleri kamuoyuyla paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAHMUT USLU FUTBOL AŞ'DE GÖREV ALMADI
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardır Fenerbahçe'ye farklı kademelerde hizmet eden Mahmut Uslu'nun, genç isimlere görev alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda yeni dönemde görev almamayı tercih ettiği belirtildi. Uslu'nun, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine ise devam edeceği ifade edildi.
YENİ YÖNETİM ŞEKİLLENDİ
Olağanüstü Genel Kurulun ardından Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Aziz Yıldırım (Başkan), Barış Göktürk (Başkan Yardımcısı), Nihat Özbağı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın.
Kulüp ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin resmi makamların onayının ardından tescil edilerek kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardır Fenerbahçe'ye farklı kademelerde hizmet eden Mahmut Uslu'nun, genç isimlere görev alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda yeni dönemde görev almamayı tercih ettiği belirtildi. Uslu'nun, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine ise devam edeceği ifade edildi.
YENİ YÖNETİM ŞEKİLLENDİ
Olağanüstü Genel Kurulun ardından Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Aziz Yıldırım (Başkan), Barış Göktürk (Başkan Yardımcısı), Nihat Özbağı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın.
Kulüp ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin resmi makamların onayının ardından tescil edilerek kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.