Suns, Miles Bridges hamlesini savundu: 'Yaptıklarının farkındaydık'

Phoenix Suns, aile içi şiddet geçmişi nedeniyle eleştirilerin odağındaki Miles Bridges transferini savunurken, yıldız oyuncu yaptığı hataların sorumluluğunu üstlendiğini ve taraftarların güvenini yeniden kazanmak istediğini söyledi.
Sahada Phoenix Suns'a fiziksel güç katması ve yedi NBA sezonu boyunca yüksek skor üretme becerisiyle dikkat çeken Miles Bridges, yeni takımına basketbol açısından önemli bir katkı sağlayabilecek bir isim olarak görülüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak 28 yaşındaki forvetin, 2022 yılında aile içi şiddet suçlaması kapsamında açılan ağır ceza davasında "itiraz etmeme" (no contest) beyanında bulunmasıyla sonuçlanan sorunlu geçmişi, Phoenix'e transferinin önüne geçmiş durumda.
Bridges, Suns taraftarlarının bir bölümünün kendisinin takıma katılmasından memnun olmadığının farkında olduğunu söyledi.
"Burada olmam konusunda insanların duyguları karışık," diyen Bridges, düzenlenen tanıtım basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Yaptıklarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Psikolojik danışmanlık aldım, terapi gördüm. Şu anda önceliğim hem saha içinde hem saha dışında her gün daha iyi bir insan olmak.
"Asıl önceliğim ise saha dışı."
Phoenix Suns, 28 Haziran'da gerçekleşen takasta Grayson Allen, Royce O'Neale ve 2033 birinci tur draft hakkını Charlotte Hornets'e gönderirken; karşılığında Miles Bridges, 2029 birinci tur ve 2027 ikinci tur draft haklarını kadrosuna kattı.
Suns Genel Menajeri Brian Gregory, Bridges'ın "geçmişte sergilediği kabul edilemez davranışlara" rağmen kulübün bu transfer konusunda rahat hissettiğini belirtti.
Gregory ile Bridges'ın ilişkisi yaklaşık 10 yıl öncesine dayanıyor. Gregory, Michigan State'te danışman olarak görev yaparken Bridges da Spartans formasıyla üniversitedeki ilk sezonunu geçiriyordu.
Phoenix organizasyonunun Michigan State ile güçlü bağları bulunuyor. Kulüp sahibi Mat Ishbia, 1990'ların sonu ile 2000'lerin başında Spartans'ta kadro oyuncusu olarak yer alırken, başantrenör Jordan Ott da 2008-2013 yılları arasında programda video koordinatörü olarak çalıştı.
Gregory, Bridges'ın gözaltına alınmasından bu yana önemli ölçüde değiştiğine inandığını ancak Suns taraftarlarının güvenini kazanması gerektiğini vurguladı.
"Bu sorular onun hikayesinin bir parçası," diyen Gregory, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sorularla daha önce de karşılaştı, bugün de karşılaşacak. Biz bunların tamamının farkındaydık ve bu yüzden bu kararı son derece ciddiyetle değerlendirdik."
Bridges, Haziran 2022'de serbest oyuncu piyasasının başlamasına kısa süre kala çocuk istismarı ve çocuğun ebeveynine zarar verme gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınmıştı.
NBA, hukuki süreç devam ederken oyuncunun forma giymesine izin vermedi. Sürecin sonunda Bridges, davada "itiraz etmeme" beyanında bulundu.
Lig, Nisan 2023'te Bridges'a 30 maç ceza verdi. Ancak oyuncu 2022-23 sezonunun tamamını kaçırdığı için bu cezanın 20 maçı mahsup edildi.
Bridges ayrıca 6 Ekim 2023 tarihinde aile içi şiddet koruma kararını ihlal ettiği iddiasıyla üç ayrı suçlamayla daha karşı karşıya kaldı. Ancak bu dava daha sonra düşürüldü.
Basketbol açısından bakıldığında ise Suns'ın neden Bridges'ı kadrosuna katmak istediğini anlamak zor değil.
2.01 metre boyunda ve 102 kilogram ağırlığındaki oyuncu, geçen sezon önemli gelişim gösteren Charlotte Hornets formasıyla 17.1 sayı, 5.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakaladı. Hornets play-in turnuvasına kalmasına rağmen playoff biletini alamadı.
Birden fazla pozisyonda görev yapabilen Bridges, çok yönlü savunması ve ribaund katkısıyla da öne çıkıyor.
Gregory, "Bizim için kusursuz bir uyumdu," dedi.
"Takım olarak bizi izlediğinizde görmek istediğiniz mücadele, enerji, sertlik ve rekabetçilik neyse, Miles Bridges bunların hepsini her gün sahaya çıktığında ortaya koyuyor."
Bridges, Phoenix'te Devin Booker, Dillon Brooks, Jalen Green ve Mark Williams'ın yer aldığı çekirdek kadroya katıldı.
Geçtiğimiz sezon Kevin Durant'i takas etmesine rağmen ligin sürpriz ekiplerinden biri olan Suns, 45 galibiyet alarak playofflara kalmayı başarmıştı.
Bridges ise yaşadığı hukuki sürecin ardından kendisine ikinci bir şans veren Hornets organizasyonuna teşekkür etti.
Yeni takımında öncelikle takım arkadaşlarının güvenini kazanmak istediğini belirten Bridges, "Öncelikle takım arkadaşlarımın güvenini kazanmak istiyorum. Soyunma odasında herkesin kendisini rahat hissetmesini sağlamak ve insanların benimle birlikte olmaktan memnun olması çok önemli. Bunun saha içine de büyük katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Sahada Phoenix Suns'a fiziksel güç katması ve yedi NBA sezonu boyunca yüksek skor üretme becerisiyle dikkat çeken Miles Bridges, yeni takımına basketbol açısından önemli bir katkı sağlayabilecek bir isim olarak görülüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak 28 yaşındaki forvetin, 2022 yılında aile içi şiddet suçlaması kapsamında açılan ağır ceza davasında "itiraz etmeme" (no contest) beyanında bulunmasıyla sonuçlanan sorunlu geçmişi, Phoenix'e transferinin önüne geçmiş durumda.
Bridges, Suns taraftarlarının bir bölümünün kendisinin takıma katılmasından memnun olmadığının farkında olduğunu söyledi.
"Burada olmam konusunda insanların duyguları karışık," diyen Bridges, düzenlenen tanıtım basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Yaptıklarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Psikolojik danışmanlık aldım, terapi gördüm. Şu anda önceliğim hem saha içinde hem saha dışında her gün daha iyi bir insan olmak.
"Asıl önceliğim ise saha dışı."
Phoenix Suns, 28 Haziran'da gerçekleşen takasta Grayson Allen, Royce O'Neale ve 2033 birinci tur draft hakkını Charlotte Hornets'e gönderirken; karşılığında Miles Bridges, 2029 birinci tur ve 2027 ikinci tur draft haklarını kadrosuna kattı.
Suns Genel Menajeri Brian Gregory, Bridges'ın "geçmişte sergilediği kabul edilemez davranışlara" rağmen kulübün bu transfer konusunda rahat hissettiğini belirtti.
Gregory ile Bridges'ın ilişkisi yaklaşık 10 yıl öncesine dayanıyor. Gregory, Michigan State'te danışman olarak görev yaparken Bridges da Spartans formasıyla üniversitedeki ilk sezonunu geçiriyordu.
Phoenix organizasyonunun Michigan State ile güçlü bağları bulunuyor. Kulüp sahibi Mat Ishbia, 1990'ların sonu ile 2000'lerin başında Spartans'ta kadro oyuncusu olarak yer alırken, başantrenör Jordan Ott da 2008-2013 yılları arasında programda video koordinatörü olarak çalıştı.
Gregory, Bridges'ın gözaltına alınmasından bu yana önemli ölçüde değiştiğine inandığını ancak Suns taraftarlarının güvenini kazanması gerektiğini vurguladı.
"Bu sorular onun hikayesinin bir parçası," diyen Gregory, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sorularla daha önce de karşılaştı, bugün de karşılaşacak. Biz bunların tamamının farkındaydık ve bu yüzden bu kararı son derece ciddiyetle değerlendirdik."
Bridges, Haziran 2022'de serbest oyuncu piyasasının başlamasına kısa süre kala çocuk istismarı ve çocuğun ebeveynine zarar verme gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınmıştı.
NBA, hukuki süreç devam ederken oyuncunun forma giymesine izin vermedi. Sürecin sonunda Bridges, davada "itiraz etmeme" beyanında bulundu.
Lig, Nisan 2023'te Bridges'a 30 maç ceza verdi. Ancak oyuncu 2022-23 sezonunun tamamını kaçırdığı için bu cezanın 20 maçı mahsup edildi.
Bridges ayrıca 6 Ekim 2023 tarihinde aile içi şiddet koruma kararını ihlal ettiği iddiasıyla üç ayrı suçlamayla daha karşı karşıya kaldı. Ancak bu dava daha sonra düşürüldü.
Basketbol açısından bakıldığında ise Suns'ın neden Bridges'ı kadrosuna katmak istediğini anlamak zor değil.
2.01 metre boyunda ve 102 kilogram ağırlığındaki oyuncu, geçen sezon önemli gelişim gösteren Charlotte Hornets formasıyla 17.1 sayı, 5.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakaladı. Hornets play-in turnuvasına kalmasına rağmen playoff biletini alamadı.
Birden fazla pozisyonda görev yapabilen Bridges, çok yönlü savunması ve ribaund katkısıyla da öne çıkıyor.
Gregory, "Bizim için kusursuz bir uyumdu," dedi.
"Takım olarak bizi izlediğinizde görmek istediğiniz mücadele, enerji, sertlik ve rekabetçilik neyse, Miles Bridges bunların hepsini her gün sahaya çıktığında ortaya koyuyor."
Bridges, Phoenix'te Devin Booker, Dillon Brooks, Jalen Green ve Mark Williams'ın yer aldığı çekirdek kadroya katıldı.
Geçtiğimiz sezon Kevin Durant'i takas etmesine rağmen ligin sürpriz ekiplerinden biri olan Suns, 45 galibiyet alarak playofflara kalmayı başarmıştı.
Bridges ise yaşadığı hukuki sürecin ardından kendisine ikinci bir şans veren Hornets organizasyonuna teşekkür etti.
Yeni takımında öncelikle takım arkadaşlarının güvenini kazanmak istediğini belirten Bridges, "Öncelikle takım arkadaşlarımın güvenini kazanmak istiyorum. Soyunma odasında herkesin kendisini rahat hissetmesini sağlamak ve insanların benimle birlikte olmaktan memnun olması çok önemli. Bunun saha içine de büyük katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.