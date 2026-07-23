Beşiktaş'ta Jhon Lucumi'nin bonservisi belli oldu

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper için harekete geçti.
25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Bologna'nın Jhon Lucumi için bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Kolombiyalı savunmacının ise yıllık yaklaşık 2,5 milyon avroluk ücreti kabul edebileceği aktarıldı.
43 MAÇTA FORMA GİYDİ
Jhon Lucumi, geçen sezon Bologna formasıyla 43 resmî karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli stoper, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Bologna'nın Jhon Lucumi için bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Kolombiyalı savunmacının ise yıllık yaklaşık 2,5 milyon avroluk ücreti kabul edebileceği aktarıldı.
43 MAÇTA FORMA GİYDİ
Jhon Lucumi, geçen sezon Bologna formasıyla 43 resmî karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli stoper, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.