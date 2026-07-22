Kadir Sağlam'a Konferans Ligi'nde görev

UEFA Konferans Ligi'nde Polonya ekibi Rakow ile Malta temsilcisi Valletta arasında perşembe günü oynanacak 2. eleme turu ilk maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Polonya'nın Czestochowa kentindeki Rakow Belediye Stadı'nda TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.