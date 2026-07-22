Salah'ın aklı Beşiktaş'ta; menajeriyle yeni görüşme

Beşiktaş, Leandro Trossard'tan sonra Muhammed Salah'ı da kadrosuna katmak için çok yoğun çaba harcıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Mısırlı dünya yıldızının menajeri Ramy Abbas'la dün kritik bir görüşme daha gerçekleştirdi. Beşiktaşlı yetkililer, Ramy Abbas ile geçen hafta İstanbul'da gerçekleşen ilk toplantıda Salah'ın tüm sözleşme koşullarını kabul etmişti.
Mısırlı oyuncu ile yıllık 12 milyon euro garanti ücret üzerinden iki senelik anlaşma sağlanmıştı.
MENAJERDEN İNDİRİM İSTENDİ
Ramy Abbas ile dün yapılan ikinci görüşmede yüzde 35'lik komisyon talebi masaya yatırıldı.
Dev transferin tamamlanması için 10 milyon euroya yakın komisyon talep eden Abbas'tan ciddi bir indirim yapması istendi. Ramy Abbas'ın bu talebe olumlu yaklaştığı ve transferin 1-2 gün içinde resmiyet kazanabileceği aktarıldı.
3 AYRI GÖRÜŞME
Liverpool'dan ayrılan ve Dünya Kupası ardından tatil için Yunanistan'a giden Muhammed Salah'ın Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı bildirildi.
ABD VE SUUDİ TEKLİFLERİNE SOĞUK BAKIYOR
Yıldız futbolcunun bu görüşmelerde Beşiktaş'ta oynama isteğini dile getirdiği öğrenildi.
ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere bu aşamada sıcak bakmayan Salah'ın tamamen siyah-beyazlı kulübe odaklandığı ifade edildi.
Mısırlı oyuncu ile yıllık 12 milyon euro garanti ücret üzerinden iki senelik anlaşma sağlanmıştı.
MENAJERDEN İNDİRİM İSTENDİ
Ramy Abbas ile dün yapılan ikinci görüşmede yüzde 35'lik komisyon talebi masaya yatırıldı.
Dev transferin tamamlanması için 10 milyon euroya yakın komisyon talep eden Abbas'tan ciddi bir indirim yapması istendi. Ramy Abbas'ın bu talebe olumlu yaklaştığı ve transferin 1-2 gün içinde resmiyet kazanabileceği aktarıldı.
3 AYRI GÖRÜŞME
Liverpool'dan ayrılan ve Dünya Kupası ardından tatil için Yunanistan'a giden Muhammed Salah'ın Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı bildirildi.
ABD VE SUUDİ TEKLİFLERİNE SOĞUK BAKIYOR
Yıldız futbolcunun bu görüşmelerde Beşiktaş'ta oynama isteğini dile getirdiği öğrenildi.
ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere bu aşamada sıcak bakmayan Salah'ın tamamen siyah-beyazlı kulübe odaklandığı ifade edildi.