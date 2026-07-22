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Rich Paul'dan LeBron'un serbest oyuncu süreciyle ilgili yeni açıklama

Yıldız oyuncu LeBron James'in uzun yıllardır menajerliğini yapan Rich Paul, yıldız oyuncunun serbest oyuncu piyasasındaki kararını vermek için acele etmeyeceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rich Paul'dan LeBron'un serbest oyuncu süreciyle ilgili yeni açıklama
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Yıldız oyuncu LeBron James'in uzun yıllardır menajerliğini yapan Rich Paul, yıldız oyuncunun serbest oyuncu piyasasındaki kararını vermek için acele etmeyeceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Max Kellerman'ın sunduğu Game Over podcast'ine konuk olan Paul, James'in kararını ancak doğru zamanın geldiğine inandığında vereceğini belirtti.

Paul, "Vermesi gereken bir karar var. Bu bir iş kararı. Burada oturup bu kararı ne zaman vereceğine biz karar vermeyeceğiz ya da başkasının karar vermesine izin vermeyeceğiz. Bu tamamen onun vereceği ticari bir karar." ifadelerini kullandı.

LeBron, üç hafta önce Los Angeles Lakers yönetimine kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini bildirdikten sonra serbest oyuncu olmuştu.

NBA başkanı Adam Silver kısa süre önce ligin yeni sezon fikstürünü tamamlayabilmesi için James'in kararını vermesi gerektiğini söylese de Paul, dışarıdan gelen hiçbir baskının bu süreci etkilemeyeceğini vurguladı.

Paul, "İş dünyası açısından bakarsanız, üst düzey bir görev arasında seçim yapan, bunu hak etmiş, bulunduğu alanda en üst seviyede bir yönetici olduğunuzu düşünün. Hatta belki de mesleğinizin tarihindeki en iyi özgeçmişe sahipsiniz. Böyle birini kim acele ettirebilir?" dedi.

Paul ayrıca Patrick Beverley'nin, James'in kararını pazartesi günü açıklayacağı yönündeki iddiasını da kesin bir dille reddetti.

"Bu insanların hiçbir şey bildiği yok." diyen Paul sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bile kararını ne zaman vereceğini bilmiyorum. Belki 48 saniye sonra, belki 48 dakika sonra olur. Bilmiyorum. Sonuçta insanların bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi davranmasını sağlayamazsınız."

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