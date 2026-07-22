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Italiano, Midtjylland maçına özel hazırlık yaptı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı öncesi oyuncularıyla birebir görüşerek taktik planını detaylı şekilde anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 11:10
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Italiano, Midtjylland maçına özel hazırlık yaptı!
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Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano ilk resmi maçı öncesinde Danimarka temsilcisini öğrencilerine adeta ezberletiyor.

Italiano, Midtyjlland karşısında öğrencileriyle tek tek toplantı yaparak da taktiğini netleştiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, yarın takımının başında ilk sınavına çıkacak. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtyjlland ile kapışacak olan Siyah-Beyazlılar, evinde oynayacağı ilk maçta da avantajı eline geçirmek istiyor.

Çalışmalar boyunca tempoyu hiç düşürmeyen tecrübeli teknik adam, idmanı 1 saniye bile durdurmadan, oyuncuların sınırlarını zorlayarak çalıştırıyor.

İSTEKLERİNİ ANLATTI

Fiziksel yüklemenin ve taktiksel disiplinin en üst perdeden yaşandığı antrenmanlar, oyuncuların pestilini çıkarıyor.

Fakat İtalyan çalıştırıcı, zorlu mücadele öncesinde sezona iyi bir başlangıç yapabilmek adına sıkı bir program uyguladıklarının altını çizdi. 48 yaşındaki teknik adam, maç öncesinde öğrencileriyle de birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Oyuncularına saha içerisinde vereceği rolleri belirlemeye çalışan Italiano, tek tek hepsinden neler istediğini anlattı.

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