Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa forması giyen Morgan Rogers'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Londra ekibinin 23 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 138 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Rogers, bu bedelle Chelsea tarihinin en pahalı transferi oldu.
ALTI YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Morgan Rogers'ın Chelsea ile altı yıllık sözleşme imzaladığı ve anlaşmada bir yıllık uzatma seçeneğinin bulunduğu aktarıldı.
Opsiyonun kullanılması durumunda İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2033 yılına kadar devam edecek.
PREMİER LİG TARİHİNDE İKİNCİ SIRADA
Rogers'ın yaklaşık 138 milyon avroluk transferi, Premier Lig tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçti.
İlk sırada, Newcastle United'dan Liverpool'a yaklaşık 145 milyon avro karşılığında transfer olan Alexander Isak bulunuyor.
Rogers ayrıca Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Alexander Isak'ın ardından dünya futbol tarihinin en pahalı beşinci transferi oldu.
ARSENAL'E ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Arsenal'in de bulunduğu belirtildi.
Chelsea, İngiliz futbolcu için transfer çalışmalarını hızlandırarak Londra'daki rakibine üstünlük sağladı ve anlaşmayı tamamladı.
XABI ALONSO'NUN KADROSUNA KATILDI
Aston Villa'daki performansıyla Premier Lig'in dikkat çeken genç hücum oyuncularından biri haline gelen Rogers, yeni sezonda teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'de forma giyecek.
ALTI YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Morgan Rogers'ın Chelsea ile altı yıllık sözleşme imzaladığı ve anlaşmada bir yıllık uzatma seçeneğinin bulunduğu aktarıldı.
Opsiyonun kullanılması durumunda İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2033 yılına kadar devam edecek.
PREMİER LİG TARİHİNDE İKİNCİ SIRADA
Rogers'ın yaklaşık 138 milyon avroluk transferi, Premier Lig tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçti.
İlk sırada, Newcastle United'dan Liverpool'a yaklaşık 145 milyon avro karşılığında transfer olan Alexander Isak bulunuyor.
Rogers ayrıca Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Alexander Isak'ın ardından dünya futbol tarihinin en pahalı beşinci transferi oldu.
ARSENAL'E ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Arsenal'in de bulunduğu belirtildi.
Chelsea, İngiliz futbolcu için transfer çalışmalarını hızlandırarak Londra'daki rakibine üstünlük sağladı ve anlaşmayı tamamladı.
XABI ALONSO'NUN KADROSUNA KATILDI
Aston Villa'daki performansıyla Premier Lig'in dikkat çeken genç hücum oyuncularından biri haline gelen Rogers, yeni sezonda teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'de forma giyecek.