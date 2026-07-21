İsmail Kartal'dan maç öncesi Greenwood ve Asensio açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak karşılaşma öncesinde takımın son durumu ve yeni transferler Mason Greenwood ile Marco Asensio hakkında değerlendirmelerde bulundu.
GREENWOOD VE ASENSİO AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, "İki kamp dönemini de gayet iyi geçirdik. Oyuncularımla birlikte yapmış olduğum antrenmanlarda bizim oyun felsefimizi anlattım. Kısmen, büyük bölümünü hazırlık maçlarında gerçekleştirdiler. İyi, güzel ortamımız var. Aramıza geç gelen oyuncular var, Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmelere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. Hazırlık maçlarında sonradan oyuna aldık. O da kadroda, sonradan belki şans vereceğiz. Hala eksikler, sakatlar, milli takımdan geç dönenler var. Elimizdeki oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Rakibimizin taktik anlayışını iyi anlattık oyuncularımıza, iyi çalıştık. Taraftarlarımızı mutlu göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ"
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown ise takımın karşılaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Sezon öncesi dönem bizim için iyi geçti, pozitifti. Yeni oyuncular takıma katıldı. Takıma erken katılmaları güzel oldu. Birbirimizi tanıma anlamında zaman bulduk. Ben kendimi hazır hissediyorum. Takım olarak hazırız. Taraftarlara söyleyeceğim tek şey; çok fazla gürültü yapın, her maça gelin. Bizim yanımızda olun. Geri kalanı biz hallederiz." dedi.
GREENWOOD VE ASENSİO AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, "İki kamp dönemini de gayet iyi geçirdik. Oyuncularımla birlikte yapmış olduğum antrenmanlarda bizim oyun felsefimizi anlattım. Kısmen, büyük bölümünü hazırlık maçlarında gerçekleştirdiler. İyi, güzel ortamımız var. Aramıza geç gelen oyuncular var, Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmelere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. Hazırlık maçlarında sonradan oyuna aldık. O da kadroda, sonradan belki şans vereceğiz. Hala eksikler, sakatlar, milli takımdan geç dönenler var. Elimizdeki oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Rakibimizin taktik anlayışını iyi anlattık oyuncularımıza, iyi çalıştık. Taraftarlarımızı mutlu göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ"
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown ise takımın karşılaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Sezon öncesi dönem bizim için iyi geçti, pozitifti. Yeni oyuncular takıma katıldı. Takıma erken katılmaları güzel oldu. Birbirimizi tanıma anlamında zaman bulduk. Ben kendimi hazır hissediyorum. Takım olarak hazırız. Taraftarlara söyleyeceğim tek şey; çok fazla gürültü yapın, her maça gelin. Bizim yanımızda olun. Geri kalanı biz hallederiz." dedi.