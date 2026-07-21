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Bodrum FK ilk hazırlık maçında mağlup

Bodrum FK, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

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calendar 21 Temmuz 2026 14:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK ilk hazırlık maçında mağlup
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Yeni sezona Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan 1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü ilk özel maçında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlılar maçın 6'ncı dakikasında Ege Arslan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı.

Fatih Karagümrük, 86'ncı dakikada Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakaladı. 90'ıncı dakikada Daniele Verde, sağ çaprazda altıpasa yakın noktada yaptığı vuruşla kırmızı-siyahlı ekibi öne geçirdi. Karşılaşma 2-1 Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle sona erdi.

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