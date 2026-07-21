Fenerbahçe'de Talisca için kritik karar!

Nathan Ake, Vedat Muriç ve Mason Greenwood'u transfer eden Fenerbahçe şu anda oyuncu gönderme kısmına yoğunlaşmış durumda. Özellikle 10+4 kuralına uyum konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör İsmail Kartal'ın ana planda düşündüğü 2003 sonrası doğumlu 11 futbolcudan minimum 1'iyle yollarını ayırmak zorunda olan yönetimin kafasındaki isimlerden birisi Anderson Talisca.
10 milyon euroluk maaşıyla şu anda takımın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda düzenli olarak 11'de oynaması zor gözüküyor.
Takvim'in haberine göre takımda kalması durumunda çok büyük ihtimalle Marco Asensio'nun yediği durumuna düşecek olan Talisca ile şu anda Corinthians yakından ilgileniyor.
Ancak yönetim, Sambacı konusunda aksiyon almak için Gornik Zabrze eşleşmesini bekleyecek.
İSTEYEN KULÜPLERLE MASAYA OTURULACAK
Vedat Muriqi'nin yokluğunda Polonya ekibine karşı 9 numara pozisyonunda görev yapacak olan Talisca ile ilgili rövanş maçı sonrasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Yönetim gelecek haftadan itibaren yıldız futbolcuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Talisca'nın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Talisca, geçen sezon sarı-lacivertli formayı 45 maçta giyerken 27 gol 5 asistlik performans sergiledi.
10 milyon euroluk maaşıyla şu anda takımın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda düzenli olarak 11'de oynaması zor gözüküyor.
Takvim'in haberine göre takımda kalması durumunda çok büyük ihtimalle Marco Asensio'nun yediği durumuna düşecek olan Talisca ile şu anda Corinthians yakından ilgileniyor.
Ancak yönetim, Sambacı konusunda aksiyon almak için Gornik Zabrze eşleşmesini bekleyecek.
İSTEYEN KULÜPLERLE MASAYA OTURULACAK
Vedat Muriqi'nin yokluğunda Polonya ekibine karşı 9 numara pozisyonunda görev yapacak olan Talisca ile ilgili rövanş maçı sonrasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Yönetim gelecek haftadan itibaren yıldız futbolcuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Talisca'nın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Talisca, geçen sezon sarı-lacivertli formayı 45 maçta giyerken 27 gol 5 asistlik performans sergiledi.