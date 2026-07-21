Okan Buruk'tan ayrılığa engel: Kazımcan Karataş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kazımcan Karataş'ı şimdilik takımda tutmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rams Başakşehir, geçen sezonun ikinci yarısında kadrosunda kiralık oynayan Kazımcan Karataş'ı istiyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, kamp döneminde Kazımcan'ı takımda görmeyi istediğini yönetime bildirdi.
23 yaşındaki sol bekin geleceğinin kamptan sonra netlik kazanması bekleniyor.
Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray, ikinci yarısında Başakşehir forması giyen Kazımcan Karataş, forma şansı bulduğu 24 maçta 4 asist yaptı.
23 yaşındaki sol bekin geleceğinin kamptan sonra netlik kazanması bekleniyor.
Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray, ikinci yarısında Başakşehir forması giyen Kazımcan Karataş, forma şansı bulduğu 24 maçta 4 asist yaptı.