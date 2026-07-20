Jose Mourinho'nun Arda Güler planı!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezonda Arda Güler'in Kylian Mbappe ile uyumunu kullanmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 19:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'nun Arda Güler planı!
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Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili planları ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'deki döneminde de Arda Güler'i takıma transfer etmek isteyen Jose Mourinho, milli futbolcunun Kylian Mbappe ile uyumundan faydalanmak istiyor.

ASİSTLERİ MBAPPE'YE YAPTI

Real Madrid'de geçen yıl başarılı bir grafik ortaya koyan Arda Güler, sezonun son bölümündeki sakatlığına kadar 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik performans ortaya koymuştu. Arda Güler'in 14 servisinin 8'inin Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye olması dikkat çekmişti.

UYUMDAN FAYDALANMAK İSTİYOR

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho da bu durumu notlarına ekledi. Portekizli teknik adam, yeni sezonda da iki futbolcu arasındaki uyumdan faydalanmak istiyor.

Arda Güler'in orta sahada takıma yeni transfer edilen Bernardo Silva ile forma rekabeti vereceği ve milli futbolcu için diğer seçeneğin sağ kanatta oynamak olduğu yazıldı.



BU YIL BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Real Madrid'de Arda Güler için bu yıl "Belirleyici" yıl olduğu öne sürüldü.

REAL PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Real Madrid'de oynayan 21 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devinde 112 maçta 18 gol attı ve 25 asist yaptı.

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