Bursaspor, hazırlık maçında iki golle kazandı

Bursaspor, hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 21:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bursaspor, hazırlık maçında iki golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Esenler Erokspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, Esenler Erokspor karşısında müsabakanın ilk yarısını 43. dakikada kullanılan kornerde, Erokspor'lu oyuncu Enes Alıç'ın kendi kalesine attığı kafa golüyle 1-0 önde tamamladı.

Bursaspor, 90+1. dakikada Hüseyin Maldar'ın sağ çaprazdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşma, Bursaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.