Galatasaray'da Lemina ile imza yakın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mario Lemina tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Lemina'nın kısa süre içerisinde Galatasaray ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 21:14 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Lemina ile imza yakın
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Galatasaray'da Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanıyor.

DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞTÜ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan sorunun ardından devreye girdi. Dursun Özbek, Mario Lemina tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılarda Lemina ile aradaki pürüzlerin çözülmek üzere olduğu belirtildi. Lemina, aradaki pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Lemina'nın, imzayla birlikte Avusturya kampına dahil edilmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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