Galatasaray'da Lemina ile imza yakın

Galatasaray'da Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanıyor.
DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞTÜ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan sorunun ardından devreye girdi. Dursun Özbek, Mario Lemina tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılarda Lemina ile aradaki pürüzlerin çözülmek üzere olduğu belirtildi. Lemina, aradaki pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Lemina'nın, imzayla birlikte Avusturya kampına dahil edilmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞTÜ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan sorunun ardından devreye girdi. Dursun Özbek, Mario Lemina tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılarda Lemina ile aradaki pürüzlerin çözülmek üzere olduğu belirtildi. Lemina, aradaki pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Lemina'nın, imzayla birlikte Avusturya kampına dahil edilmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.