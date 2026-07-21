Galatasaray'da öncelik Lucumi

Juventus'tan Bremer ile de ilgilenen Galatasaray, önceliği Bologna'dan Jhon Lucumi'ye verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 08:26
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da öncelik Lucumi
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Geçen sezondan beri Galatasaray'ın gündeminde yer alan Jhon Lucumi için sarı-kırmızılılar tekrar devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEKNİK HEYETİN TERCİHİ

Bologna'da sözleşmesinin son senesine giren yıldız oyuncu, Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndaki savunma partneri... Dünya Kupası'nda bu ikili çok uyumlu bir performans sergilerken, teknik heyet de stoper noktasında Lucumi'yi net tercih olarak görüyor.

15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

BREMER DE LİSTEDE

Diğer yandan Juventus'un 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi Bremer de teknik heyetin beğendiği savunmacılardan biri olarak öne çıkıyor. Fakat şu anda Lucumi'nin öncelikli hedef olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Bremer'le ilgili ise nabız yoklaması yapıldı. Juventus'un oyuncusunu satmaya çok soğuk bakmadığı ancak tekliflere göre karar vereceği öğrenildi. İtalyan devi, 2022 yılında Bremer'i 51 milyon Euro bonservis karşılığında Torino'dan kadrosuna katmıştı.

 

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