Galatasaray'dan Renato Nhaga'ya izin yok

Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı takımda tutmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz'den Alverca ve Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. İki takım da Renato Nhaga'nın kiralık transferini düşünüyor.
Galatasaray'da teknik ekip ise genç futbolcuyu bu sezon artı 4 kontenjanından dolayı şimdilik kadroda tutmayı planlıyor.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan Renato Nhaga, sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da teknik ekip ise genç futbolcuyu bu sezon artı 4 kontenjanından dolayı şimdilik kadroda tutmayı planlıyor.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan Renato Nhaga, sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez gol sevinci yaşadı.