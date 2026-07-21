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Kocaelispor'dan Berkan Kutlu için dev adım

Kocaelispor, Konyaspor'dan ayrılan Berkan Kutlu ile büyük oranda anlaşma sağladı. Avrupa'dan da teklifler alan 28 yaşındaki futbolcu, henüz kesin kararını vermedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan Berkan Kutlu için dev adım
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Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan bedelsiz olarak yarım sezonluğuna Konyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlılar ile anlaşma sağlayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1 Temmuz itibariyle bonservisini eline alan ve Süper Lig takımları ile görüşmelerini sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekibi Kocaelispor ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Orta sahada görev yapan Berkan ile bir süredir temas halinde bulunan Körfez ekibi, 1+1 yıllık sözleşme konusunda önemli bir aşama kaydetti. Uzun bir sözleşme yapmak istemeyen tecrübeli futbolcu, 1 yıl ve karşılıklı opsiyon talebinde bulunmuştu. Kocaelispor da buna olumlu yaklaştı.

KESİN KARARINI VERMEDİ

Teknik direktör Selçuk İnan takımında görmek istediği ve Galatasaray'dan da yakından tanıdığı eski öğrencisini istiyor. 2020-22 yılları arasında Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan İnan, Berkan Kutlu ile 1 sene çalışma imkanı bulmuştu. Eski öğrencisi ile görüşerek takımında görmek istediğini belirten genç teknik adam, Berkan'ın tercihinde önemli bir rol oynadı. Ancak başarılı futbolcu henüz kesin kararını vermedi ve Avrupa'dan da kendisiyle ilgilenen iki takımla temas halinde.

Avrupa takımlarının yanı sıra Süper Lig'den de Çorum FK, Başakşehir ve Eyüpspor da Berkan Kutlu'nun şartlarını sordu. Başarılı futbolcunun ağustos ayına kadar geleceğiyle ilgili kesin kararını vermesi bekleniyor.

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