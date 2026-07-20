Manchester United takipte: Ismaila Sarr

Manchester United, Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinde hücum hattına transferin öncelikli olmadığı ancak Sarr'ın takip edilen isimlerden biri olduğu belirtildi.
Manchester United'ın 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun transferiyle ilgili bilgi topladığı ve şartları öğrendiği kaydedildi.
Crystal Palace forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Ismaila Sarr, 21 gol attı ve 2 asist yaptı.
Manchester United'ın 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun transferiyle ilgili bilgi topladığı ve şartları öğrendiği kaydedildi.
Crystal Palace forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Ismaila Sarr, 21 gol attı ve 2 asist yaptı.