Galatasaray'da Abdulsamet Yalçın ile 2 yıllık imza

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Abdulsamet Yalçın'ı transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 18:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Abdulsamet Yalçın ile 2 yıllık imza
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında libero Abdulsamet Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Abdulsamet Yalçın, iki yıl boyunca Galatasaray formasını terletecek.

Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübünde başlayan 26 yaşındaki voleybolcu, sırasıyla Spor Toto, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, İstanbul Gençlik Spor formaları giydi.

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