İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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calendar 20 Temmuz 2026 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 13:46
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi
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 Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Kura çekiminde lig yoluna seri başı katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini geçmesi halinde Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

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