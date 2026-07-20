Gençlerbirliği'nden golsüz prova

Gençlerbirliği, hazırlık maçında İran 23 Yaş Altı Milli Takımı ile 0-0 berabere kaldı.

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calendar 20 Temmuz 2026 21:22
Gençlerbirliği'nden golsüz prova
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında İran 23 Yaş Altı Milli Takımı ile 0-0 beraber kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gençlerbirliği ile İran 23 Yaş Altı Milli Takımı karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan Gençlerbirliği-İran 23 Yaş Altı Milli Takımı arasındaki müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.

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