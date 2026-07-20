Kevin De Bruyne için Türkiye iddiası!

Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren Kevin De Bruyne'un İtalyan ekibinden ayrılabileceği öne sürüldü. Belçikalı yıldızla Türk kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manchester City ile yollarını ayırdıktan sonra 2025 yazında bedelsiz olarak Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne'un Serie A macerası yalnızca bir sezon sürebilir.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Napoli ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni kulüp arayışları başladı. Birden fazla menajerin, Belçikalı yıldızı transfer piyasasında farklı takımlara önerdiği kaydedildi.
NAPOLI'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmaya çıkan De Bruyne, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Buna karşın tecrübeli futbolcunun takımda kalıcı bir yer edinmeyi başaramadığı ve performansıyla kulüp yönetimini ikna edemediği ifade edildi.
TÜRK KULÜPLERİNDEN İLGİ
Haberde bazı Türk kulüplerinin Kevin De Bruyne'un durumuyla ilgilendiği ancak henüz resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.
Yıldız futbolcu için Suudi Arabistan'ın da güçlü seçeneklerden biri olduğu aktarıldı. Ancak Suudi kulüplerinin transfer politikasında daha genç oyunculara yönelmesi, olası transferin önündeki engellerden biri olarak gösterildi.
De Bruyne'un yaşı ve yüksek maliyeti nedeniyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olma ihtimalinin sınırlı olduğu vurgulandı.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Napoli ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni kulüp arayışları başladı. Birden fazla menajerin, Belçikalı yıldızı transfer piyasasında farklı takımlara önerdiği kaydedildi.
NAPOLI'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmaya çıkan De Bruyne, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Buna karşın tecrübeli futbolcunun takımda kalıcı bir yer edinmeyi başaramadığı ve performansıyla kulüp yönetimini ikna edemediği ifade edildi.
TÜRK KULÜPLERİNDEN İLGİ
Haberde bazı Türk kulüplerinin Kevin De Bruyne'un durumuyla ilgilendiği ancak henüz resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.
Yıldız futbolcu için Suudi Arabistan'ın da güçlü seçeneklerden biri olduğu aktarıldı. Ancak Suudi kulüplerinin transfer politikasında daha genç oyunculara yönelmesi, olası transferin önündeki engellerden biri olarak gösterildi.
De Bruyne'un yaşı ve yüksek maliyeti nedeniyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olma ihtimalinin sınırlı olduğu vurgulandı.