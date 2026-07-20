Türk voleybolunda tarihi başarı: İki milli takım çeyrek finalde

Türk voleybolu, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde kadın ve erkek milli takımlarıyla çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Milli Erkek Voleybol Takımı organizasyon tarihinde ilk kez finallere kalırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı ise VNL'deki istikrarlı performansını sürdürdü.
ERKEK MİLLİ TAKIMI İLK KEZ FİNALLERDE
Son karşılaşmasında İran'ı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. sırada tamamladı.
2023 Altın Lig şampiyonluğuyla VNL'ye katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü sezonunda ilk kez son 8 takım arasına girdi.
İlk iki VNL sezonunu 16. ve 17. sıralarda tamamlayan Türkiye, üçüncü yılında çeyrek finale yükseldi.
NORMAL SEZONU 8 GALİBİYETLE TAMAMLADI
Milli takım, ilk hafta Kanada ve Fransa'yı mağlup ederken ABD ve İtalya'ya yenildi.
İkinci haftada Çin, Arjantin ve Belçika'yı yenen ay-yıldızlı ekip, dünya sıralamasının zirvesindeki Polonya'ya 3-2 kaybetti.
Üçüncü haftada Slovenya karşısında mağlup olan Türkiye, Sırbistan, Ukrayna ve İran'ı yenerek normal sezonu 6. sırada tamamladı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP SLOVENYA
Türkiye, çeyrek finalde normal sezonu 10 galibiyet ve 26 puanla 3. sırada bitiren Slovenya ile eşleşti.
SLOBODAN KOVAC ETKİSİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yükselişinde başantrenör Slobodan Kovac'ın etkisi öne çıktı.
Temmuz 2025'te göreve başlayan Sırp çalıştırıcı yönetimindeki Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, bu sezon da VNL tarihinde ilk kez son 8 takım arasına kaldı.
Kovac, Türkiye'de Halkbank ile şampiyonluklar yaşarken Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazandı.
KADIN MİLLİ TAKIMI İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ
Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamladı.
İlk hafta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Türkiye, Ankara'da düzenlenen ikinci etapta oynadığı dört karşılaşmayı da kazandı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü haftayı ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle geçti.
2018'den bu yana düzenlenen tüm VNL finallerine katılan Türkiye, 2023'te şampiyon oldu. Milli takım, 2018'de gümüş, 2021'de ise bronz madalya kazandı.
KANADA İLE KARŞILAŞACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Kanada'yı, Türkiye'nin eski başantrenörü Giovanni Guidetti çalıştırıyor.
DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'DALAR
Türkiye, FIVB dünya sıralamasında kadınlarda 4'üncü, erkeklerde ise 9'uncu sırada bulunuyor.
Türkiye'nin yanı sıra ABD, Japonya, İtalya ve ev sahibi kontenjanıyla Çin de VNL'de kadın ve erkek takımlarıyla çeyrek finalde mücadele edecek.
ERKEK MİLLİ TAKIMI İLK KEZ FİNALLERDE
Son karşılaşmasında İran'ı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. sırada tamamladı.
2023 Altın Lig şampiyonluğuyla VNL'ye katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü sezonunda ilk kez son 8 takım arasına girdi.
İlk iki VNL sezonunu 16. ve 17. sıralarda tamamlayan Türkiye, üçüncü yılında çeyrek finale yükseldi.
NORMAL SEZONU 8 GALİBİYETLE TAMAMLADI
Milli takım, ilk hafta Kanada ve Fransa'yı mağlup ederken ABD ve İtalya'ya yenildi.
İkinci haftada Çin, Arjantin ve Belçika'yı yenen ay-yıldızlı ekip, dünya sıralamasının zirvesindeki Polonya'ya 3-2 kaybetti.
Üçüncü haftada Slovenya karşısında mağlup olan Türkiye, Sırbistan, Ukrayna ve İran'ı yenerek normal sezonu 6. sırada tamamladı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP SLOVENYA
Türkiye, çeyrek finalde normal sezonu 10 galibiyet ve 26 puanla 3. sırada bitiren Slovenya ile eşleşti.
SLOBODAN KOVAC ETKİSİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yükselişinde başantrenör Slobodan Kovac'ın etkisi öne çıktı.
Temmuz 2025'te göreve başlayan Sırp çalıştırıcı yönetimindeki Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, bu sezon da VNL tarihinde ilk kez son 8 takım arasına kaldı.
Kovac, Türkiye'de Halkbank ile şampiyonluklar yaşarken Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazandı.
KADIN MİLLİ TAKIMI İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ
Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamladı.
İlk hafta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Türkiye, Ankara'da düzenlenen ikinci etapta oynadığı dört karşılaşmayı da kazandı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü haftayı ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle geçti.
2018'den bu yana düzenlenen tüm VNL finallerine katılan Türkiye, 2023'te şampiyon oldu. Milli takım, 2018'de gümüş, 2021'de ise bronz madalya kazandı.
KANADA İLE KARŞILAŞACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Kanada'yı, Türkiye'nin eski başantrenörü Giovanni Guidetti çalıştırıyor.
DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'DALAR
Türkiye, FIVB dünya sıralamasında kadınlarda 4'üncü, erkeklerde ise 9'uncu sırada bulunuyor.
Türkiye'nin yanı sıra ABD, Japonya, İtalya ve ev sahibi kontenjanıyla Çin de VNL'de kadın ve erkek takımlarıyla çeyrek finalde mücadele edecek.