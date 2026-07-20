12 Dev Adam yerini korudu: Dünya sıralamasında 11'inci

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA tarafından güncellenen dünya sıralamasında 11. sıradaki yerini korudu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü pencere karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamada Türkiye, 770,6 puanla 11. basamakta yer aldı.
ZİRVEDE ABD YER ALDI
Dünya sıralamasının ilk sırasında 920,7 puanla ABD bulunurken, Almanya 843,6 puanla ikinci oldu.
Sırbistan ise 836,6 puanla listenin üçüncü basamağında yer aldı.
İKİNCİ TURDAKİ RAKİPLER BELLİ
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri birinci tur C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye, ikinci turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Bu üç ülke, D Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi.
ZİRVEDE ABD YER ALDI
Dünya sıralamasının ilk sırasında 920,7 puanla ABD bulunurken, Almanya 843,6 puanla ikinci oldu.
Sırbistan ise 836,6 puanla listenin üçüncü basamağında yer aldı.
İKİNCİ TURDAKİ RAKİPLER BELLİ
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri birinci tur C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye, ikinci turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Bu üç ülke, D Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi.