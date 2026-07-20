Dylan Harper, sezona Spurs'te altıncı adam olarak başlayabilir

San Antonio Spurs çaylak guardı Dylan Harper'ın, 2026-27 sezonuna benchten gelen altıncı adam rolünde başlayabileceği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu ihtimalin en önemli nedeni, Spurs'ün guard rotasyonunda De'Aaron Fox ve Stephon Castle gibi iki önemli ismin şu an için Harper'ın önünde yer alması.
Muhtemel yedek rolüne rağmen lig genelindeki gözlemciler, Harper'ın gelişim potansiyeline ilişkin oldukça olumlu görüşlere sahip.
Scoutlar, koçlar ve NBA yöneticileri; 20 yaşındaki oyuncunun NBA Finalleri gibi üst düzey bir sahnede pota altındaki bitiriciliğinden, topa baskı savunmasından ve olgun oyun karakterinden büyük ölçüde etkilendi.
Kulüp kaynakları, Harper'ın ortaya koyduğu performansın onu gerçek anlamda bir süper yıldız olma yoluna soktuğunu düşünüyor.
Final serisindeki performansı eleştirilse de De'Aaron Fox'un hücum organizasyonunu yönetme ve oyunun temposunu belirleme konusundaki üstünlüğü, onu şimdilik Harper ve Castle'ın önünde tutuyor.
Bu nedenle Fox'un kendi isteğiyle benchten gelmeyi kabul etmemesi halinde Harper'ın gelecek sezon ilk beşte yer almasının zor olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Spurs'ün Fox, Castle ve Harper üçlüsünü aynı anda ilk beşte kullanması da beklenmiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için üç oyuncudan en az birinin dış şut konusunda önemli bir gelişim göstermesi gerekiyor.
Victor Wembanyama'nın, Harper'ın çaylak sözleşmesi sona erdiğinde kulübün maaş bütçesinde esneklik sağlayabilmek adına süper maksimum kontrat seçeneğini geri çevirmesi de takım içinde fedakârlık kültürünün oluşmasına katkı sağladı.
Harper'a yakın kaynaklar da genç oyuncunun, takımın genel planı doğrultusunda gelecek sezon yedek rolünü kabul etmesi gerekebileceğinin farkında olduğunu belirtiyor.
Harper, geçtiğimiz sezon olası altıncı adam rolüyle ilgili soruya verdiği yanıtta, mevcut Yılın Altıncı Adamı ödülünün sahibi Keldon Johnson'ı takımın gerçek altıncı adamı olarak gördüğünü söylemiş ve kendisini yalnızca benchten gelen oyunculardan biri olarak değerlendirdiğini ifade etmişti.
Ancak Johnson'ın sözleşme uzatma konusundaki belirsizliği, Spurs'ün gelecek sezon guard rotasyonunu nasıl şekillendireceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
Muhtemel yedek rolüne rağmen lig genelindeki gözlemciler, Harper'ın gelişim potansiyeline ilişkin oldukça olumlu görüşlere sahip.
Scoutlar, koçlar ve NBA yöneticileri; 20 yaşındaki oyuncunun NBA Finalleri gibi üst düzey bir sahnede pota altındaki bitiriciliğinden, topa baskı savunmasından ve olgun oyun karakterinden büyük ölçüde etkilendi.
Kulüp kaynakları, Harper'ın ortaya koyduğu performansın onu gerçek anlamda bir süper yıldız olma yoluna soktuğunu düşünüyor.
Final serisindeki performansı eleştirilse de De'Aaron Fox'un hücum organizasyonunu yönetme ve oyunun temposunu belirleme konusundaki üstünlüğü, onu şimdilik Harper ve Castle'ın önünde tutuyor.
Bu nedenle Fox'un kendi isteğiyle benchten gelmeyi kabul etmemesi halinde Harper'ın gelecek sezon ilk beşte yer almasının zor olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Spurs'ün Fox, Castle ve Harper üçlüsünü aynı anda ilk beşte kullanması da beklenmiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için üç oyuncudan en az birinin dış şut konusunda önemli bir gelişim göstermesi gerekiyor.
Victor Wembanyama'nın, Harper'ın çaylak sözleşmesi sona erdiğinde kulübün maaş bütçesinde esneklik sağlayabilmek adına süper maksimum kontrat seçeneğini geri çevirmesi de takım içinde fedakârlık kültürünün oluşmasına katkı sağladı.
Harper'a yakın kaynaklar da genç oyuncunun, takımın genel planı doğrultusunda gelecek sezon yedek rolünü kabul etmesi gerekebileceğinin farkında olduğunu belirtiyor.
Harper, geçtiğimiz sezon olası altıncı adam rolüyle ilgili soruya verdiği yanıtta, mevcut Yılın Altıncı Adamı ödülünün sahibi Keldon Johnson'ı takımın gerçek altıncı adamı olarak gördüğünü söylemiş ve kendisini yalnızca benchten gelen oyunculardan biri olarak değerlendirdiğini ifade etmişti.
Ancak Johnson'ın sözleşme uzatma konusundaki belirsizliği, Spurs'ün gelecek sezon guard rotasyonunu nasıl şekillendireceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.