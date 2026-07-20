Al-Hilal, Bastoni'yi istiyor!

Al-Hilal, Inter'den İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Bastoni ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 18:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al-Hilal, Bastoni'yi istiyor!
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Inter forması giyen ve adı daha önce Real Madrid ve Barcelona ile geçen Alessandro Bastoni'ye yeni bir talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky'da yer alan habere göre, Inter'in eski teknik direktörü Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalyan savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Al-Hilal'in şu anda 27 yaşındaki futbolcu için resmi bir teklifinin ise olmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan temsilcisinin yeni bir yabancı oyuncu transferi için kadrosundan kontenjan açması gerekiyor.

Inter'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Bastoni, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 6 asistle skor katkısı da verdi.

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