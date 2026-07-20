Al-Hilal, Bastoni'yi istiyor!

Inter forması giyen ve adı daha önce Real Madrid ve Barcelona ile geçen Alessandro Bastoni'ye yeni bir talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Inter'in eski teknik direktörü Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalyan savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Al-Hilal'in şu anda 27 yaşındaki futbolcu için resmi bir teklifinin ise olmadığı belirtildi.
Suudi Arabistan temsilcisinin yeni bir yabancı oyuncu transferi için kadrosundan kontenjan açması gerekiyor.
Inter'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Bastoni, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 6 asistle skor katkısı da verdi.
Al-Hilal'in şu anda 27 yaşındaki futbolcu için resmi bir teklifinin ise olmadığı belirtildi.
Suudi Arabistan temsilcisinin yeni bir yabancı oyuncu transferi için kadrosundan kontenjan açması gerekiyor.
Inter'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Bastoni, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 6 asistle skor katkısı da verdi.