Karagümrük, hazırlık maçında Bodrum'u yendi

Fatih Karagümrük, hazırlık mücadelesinde Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

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calendar 20 Temmuz 2026 22:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Karagümrük, hazırlık maçında Bodrum'u yendi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Bodrum FK arasında oynanan hazırlık maçını, Fatih Karagümrük 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK, Fatih Karagümrük'le karşılaştı.

Tesislerdeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-beyazlı ekip, 6. dakikada Ege Arslan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük, 86. dakikada Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakaladı. 90. dakikada Daniele Verde, sağ çaprazda altıpasa yakın noktada yaptığı vuruşla kırmızı-siyahlı ekibi öne geçirdi.

Karşılaşma 2-1 Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle sona erdi.

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