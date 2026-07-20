Pep Guardiola için İtalya sürprizi! İtalya Futbol Federasyonu, başarısız geçen yılların ardından milli takımın yeni teknik direktörünü arıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya Futbol Federasyonu'ndan bu doğrultuda dikkat çeken bir hamle geldi.
Sky'da yer alan habere göre, İtalya Milli Takımı'nın sportif direktörü Paolo Maldini ve milli takım danışmanı Leonardo, geçtiğimiz hafta Barcelona'da Pep Guardiola ile birkaç görüşme gerçekleştirdi.
İtalya Futbol Federasyonu'nun Guardiola ile temasları ve görüşmelerine rağmen başarılı teknik adamın için milli takım durumunun şu anda net olmadığı belirtildi.
İtalya Milli Takımı için daha önce Antonio Conte, Roberto Mancini ve Andrea Pirlo gibi isimler de gündeme gelmişti.
Sky'da yer alan habere göre, İtalya Milli Takımı'nın sportif direktörü Paolo Maldini ve milli takım danışmanı Leonardo, geçtiğimiz hafta Barcelona'da Pep Guardiola ile birkaç görüşme gerçekleştirdi.
İtalya Futbol Federasyonu'nun Guardiola ile temasları ve görüşmelerine rağmen başarılı teknik adamın için milli takım durumunun şu anda net olmadığı belirtildi.
İtalya Milli Takımı için daha önce Antonio Conte, Roberto Mancini ve Andrea Pirlo gibi isimler de gündeme gelmişti.