Frankowski'den Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Przemysław Frankowski, sarı-kırmızılılarla ilgili itirafta bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray 2024-25 sezonunun devre arasında Lens'ten 1 milyon euroya kiraladığı Frankowski'nin bonsevisini 2025-26 sezonu öncesi 7 milyon euro karşılığında almıştı. Galatasaray daha sonra Polonyalı sağ beki sezon başında 1+1 yıl kiralama ve şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Rennes'e kiralamıştı.
Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek ve sarı-kırmızılılara geri dönecek. Polonyalı oyuncu Onet'e açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları...
"Galatasaray'da soyunma odasına giriyorsun ve kendi kendine, "Vay be, bu adamları daha düne kadar televizyonda izliyordum, şimdi ise aynı takımda oynuyoruz." diye düşünüyorsun… İlk dikkatimi çeken şey, hepsinin kendi yeteneklerine inanılmaz derecede güvenmesiydi. Bu güveni hissedebiliyordun. Ama aynı zamanda ortamda sürekli gülümsemeler, kahkahalar, şakalar vardı; herkes rahattı, gereksiz bir gerginlik yoktu."
"Her futbolcu öncelikle kendisine odaklanır ama aynı zamanda takım arkadaşlarından da bir şeyler kapmaya çalışır. Mesela Dries Mertens, sahadaki pozitif tavrıyla beni çok etkiledi. Sahaya yaydığı enerji ve etrafında oluşturduğu olumlu hava gerçekten çok etkileyiciydi."
VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ
"Victor Osimhen... Dünya çapında bir santrfor, belki de dünyanın en iyi beş forvetinden biri. Maçlara her zaman ne kadar iyi hazırlandığı ve gol atma konusundaki bitmek bilmeyen hırsı gerçekten hayranlık uyandırıyor. Aslında onların her biri hakkında saatlerce konuşabilirim."
"BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR"
"Galatasaray, tarif edilmesi zor bir atmosfer yaratabilen taraftarlarıyla çok büyük, harika bir kulüp. Orada güzel zamanlar geçirdim, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazandım. Haziran 2027'ye kadar Rennes'te kiralık olarak oynuyorum ve şu anda yüzde 100 buna odaklanmış durumdayım. Ancak futbolda her şeyin bir anda değişebileceğini biliyoruz."
Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek ve sarı-kırmızılılara geri dönecek. Polonyalı oyuncu Onet'e açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları...
"Galatasaray'da soyunma odasına giriyorsun ve kendi kendine, "Vay be, bu adamları daha düne kadar televizyonda izliyordum, şimdi ise aynı takımda oynuyoruz." diye düşünüyorsun… İlk dikkatimi çeken şey, hepsinin kendi yeteneklerine inanılmaz derecede güvenmesiydi. Bu güveni hissedebiliyordun. Ama aynı zamanda ortamda sürekli gülümsemeler, kahkahalar, şakalar vardı; herkes rahattı, gereksiz bir gerginlik yoktu."
"Her futbolcu öncelikle kendisine odaklanır ama aynı zamanda takım arkadaşlarından da bir şeyler kapmaya çalışır. Mesela Dries Mertens, sahadaki pozitif tavrıyla beni çok etkiledi. Sahaya yaydığı enerji ve etrafında oluşturduğu olumlu hava gerçekten çok etkileyiciydi."
VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ
"Victor Osimhen... Dünya çapında bir santrfor, belki de dünyanın en iyi beş forvetinden biri. Maçlara her zaman ne kadar iyi hazırlandığı ve gol atma konusundaki bitmek bilmeyen hırsı gerçekten hayranlık uyandırıyor. Aslında onların her biri hakkında saatlerce konuşabilirim."
"BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR"
"Galatasaray, tarif edilmesi zor bir atmosfer yaratabilen taraftarlarıyla çok büyük, harika bir kulüp. Orada güzel zamanlar geçirdim, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazandım. Haziran 2027'ye kadar Rennes'te kiralık olarak oynuyorum ve şu anda yüzde 100 buna odaklanmış durumdayım. Ancak futbolda her şeyin bir anda değişebileceğini biliyoruz."