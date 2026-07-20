Spurs, De'Aaron Fox'ı geleceğin önemli parçası olarak görmeye devam ediyor

The Athletic'in haberine göre San Antonio Spurs, NBA Finalleri'nde New York Knicks'e karşı sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen De'Aaron Fox'ı kulübün geleceğinin en önemli parçalarından biri olarak görmeyi sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spurs yönetiminin Fox'a yönelik yaklaşımı, genel menajer Brian Wright'ın haziran ayı sonunda yaptığı destekleyici açıklamalardan bu yana değişmedi.
"De'Aaron'a, nasıl bir oyuncu olduğuna, bizim için yaptıklarına ve bu takım için ne ifade ettiğine sonsuz güvenimiz var," diyen Wright, "Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yok." ifadelerini kullanmıştı.
Fox, Sacramento Kings'ten takasla geldikten birkaç ay sonra, 2025 yazında imzaladığı 4 yıl ve 222 milyon dolar değerindeki maksimum kontrat uzatmasının ilk sezonuna hazırlanıyor.
Yıldız oyun kurucu, Knicks'e kaybedilen NBA Finalleri'nde beklentilerin altında kalırken, seriyi 12.8 sayı ortalamasıyla tamamladı. Fox, saha içinden yüzde 34.3, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yalnızca yüzde 25 isabet oranıyla oynadı.
Özellikle dördüncü maçın son bölümünde San Antonio bir sayı öndeyken ve hücum süresi kapalı durumdayken kullandığı turnikenin OG Anunoby tarafından bloklanması, Spurs'ün final serisindeki sıkıntılarının sembolü olarak değerlendirildi.
Spurs cephesi ise Fox'ın performansındaki düşüşün en önemli nedeninin, Minnesota Timberwolves serisinin ikinci turunda yaşadığı ayak bileği sakatlığı olduğuna inanıyor.
Tecrübeli oyuncu, Oklahoma City Thunder'a karşı Batı Konferansı finallerinin ilk iki maçını kaçırdıktan sonra üçüncü maçta sahalara döndü. Ancak ağrıları devam ederken forma giyen Fox'ın hareket kabiliyeti büyük ölçüde korunmasına rağmen şut performansının ciddi şekilde etkilendiği belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre Spurs yönetimi, Fox'ın mevcut sözleşmesi nedeniyle kısa vadede takas edilmesinin de oldukça zor olduğunun farkında. Bu nedenle yıldız oyuncunun gelecek sezon yeniden yüksek istatistiklere ulaşması, takımın uzun vadeli guard yapılanması açısından büyük önem taşıyor.
Stephon Castle'ın ilk beşteki yerini sağlamlaştırmasıyla birlikte kulüp kaynakları, oyunculardan birinin elit seviyede dış şut tehdidine dönüşmemesi halinde Spurs'ün üç önemli guardını aynı anda ilk beşte kullanmasının beklenmediğini aktardı.
Bu tablo, çaylak yıldız Dylan Harper'ın gelecek sezon ilk beşe girme ihtimalini de sınırlandırıyor. Harper'ın ilk beşe yerleşebilmesi için Fox'ın benchten gelmeyi kabul etmesi gerektiği belirtiliyor.
Öte yandan Fox'ın oyunun temposunu kontrol etme ve hücum setlerinin ilk aksiyonlarının ardından takım arkadaşlarına kaliteli pozisyon hazırlama konusundaki üstünlüğü, Castle ve Harper gelişimlerini sürdürürken Spurs açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.
"De'Aaron'a, nasıl bir oyuncu olduğuna, bizim için yaptıklarına ve bu takım için ne ifade ettiğine sonsuz güvenimiz var," diyen Wright, "Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yok." ifadelerini kullanmıştı.
Fox, Sacramento Kings'ten takasla geldikten birkaç ay sonra, 2025 yazında imzaladığı 4 yıl ve 222 milyon dolar değerindeki maksimum kontrat uzatmasının ilk sezonuna hazırlanıyor.
Yıldız oyun kurucu, Knicks'e kaybedilen NBA Finalleri'nde beklentilerin altında kalırken, seriyi 12.8 sayı ortalamasıyla tamamladı. Fox, saha içinden yüzde 34.3, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yalnızca yüzde 25 isabet oranıyla oynadı.
Özellikle dördüncü maçın son bölümünde San Antonio bir sayı öndeyken ve hücum süresi kapalı durumdayken kullandığı turnikenin OG Anunoby tarafından bloklanması, Spurs'ün final serisindeki sıkıntılarının sembolü olarak değerlendirildi.
Spurs cephesi ise Fox'ın performansındaki düşüşün en önemli nedeninin, Minnesota Timberwolves serisinin ikinci turunda yaşadığı ayak bileği sakatlığı olduğuna inanıyor.
Tecrübeli oyuncu, Oklahoma City Thunder'a karşı Batı Konferansı finallerinin ilk iki maçını kaçırdıktan sonra üçüncü maçta sahalara döndü. Ancak ağrıları devam ederken forma giyen Fox'ın hareket kabiliyeti büyük ölçüde korunmasına rağmen şut performansının ciddi şekilde etkilendiği belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre Spurs yönetimi, Fox'ın mevcut sözleşmesi nedeniyle kısa vadede takas edilmesinin de oldukça zor olduğunun farkında. Bu nedenle yıldız oyuncunun gelecek sezon yeniden yüksek istatistiklere ulaşması, takımın uzun vadeli guard yapılanması açısından büyük önem taşıyor.
Stephon Castle'ın ilk beşteki yerini sağlamlaştırmasıyla birlikte kulüp kaynakları, oyunculardan birinin elit seviyede dış şut tehdidine dönüşmemesi halinde Spurs'ün üç önemli guardını aynı anda ilk beşte kullanmasının beklenmediğini aktardı.
Bu tablo, çaylak yıldız Dylan Harper'ın gelecek sezon ilk beşe girme ihtimalini de sınırlandırıyor. Harper'ın ilk beşe yerleşebilmesi için Fox'ın benchten gelmeyi kabul etmesi gerektiği belirtiliyor.
Öte yandan Fox'ın oyunun temposunu kontrol etme ve hücum setlerinin ilk aksiyonlarının ardından takım arkadaşlarına kaliteli pozisyon hazırlama konusundaki üstünlüğü, Castle ve Harper gelişimlerini sürdürürken Spurs açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.