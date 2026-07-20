Galatasaray'dan Inter'e Singo cevabı

Geçen sezon Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle alınan Wilfried Singo, zaman zaman yaşadığı sakatlıklar ve uzun ayrılıklar sonrası bir türlü düzenli oynama fırsatı bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üstüne Dünya Kupası'nda bir kez daha sakatlanan oyuncu, kendisini 60 milyon Euro seviyesinde satmayı isteyen G.Saray'ın planlarını bozdu.
Ancak İtalyan basınına göre; İnter, Fildişi Sahilli oyuncu için nabız yokluyor.
25 yaşındaki sağ bek için 30 milyon Euro teklifte bulunan İtalyan ekibi ayrıca 5 milyon Euro'luk da bonus önerisi yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp ile 2030'a kadar kontratı bulunan savunmacıyı yönetim ise bu bedele bırakmayı düşünmüyor.
EN AZ 40 MİLYON EURO
Yönetimin ipleri tamamen koparmadığı ancak 40 milyon Euro garanti bonservis içeren öneriler dışına kapalı olduğu bilgisi alındı.
Ancak İtalyan basınına göre; İnter, Fildişi Sahilli oyuncu için nabız yokluyor.
25 yaşındaki sağ bek için 30 milyon Euro teklifte bulunan İtalyan ekibi ayrıca 5 milyon Euro'luk da bonus önerisi yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp ile 2030'a kadar kontratı bulunan savunmacıyı yönetim ise bu bedele bırakmayı düşünmüyor.
EN AZ 40 MİLYON EURO
Yönetimin ipleri tamamen koparmadığı ancak 40 milyon Euro garanti bonservis içeren öneriler dışına kapalı olduğu bilgisi alındı.