Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Fenerbahçe'ye resmi teklif sunduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye resmi teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Geride bıraktığımız sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren ve kulübü Fenerbahçe'ye geri dönen Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AL-QADSIAH'DAN 20 MİLYON EURO

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Al-Qadsiah, 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk teklif sundu.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Fenerbahçe'nin, Al-Qadsiah'tan gelen bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, Al Ittihad'ın da Faslı futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu aktarılmıştı. Yunanistan ekibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'ın da Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtilmişti.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli kulübe Fiorentina'dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

45 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Faslı orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ön libero pozisyonunda görev yapan Amrabat, merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de oynayabiliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.