Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

Geride bıraktığımız sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren ve kulübü Fenerbahçe'ye geri dönen Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL-QADSIAH'DAN 20 MİLYON EURO
Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Al-Qadsiah, 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk teklif sundu.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Fenerbahçe'nin, Al-Qadsiah'tan gelen bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, Al Ittihad'ın da Faslı futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu aktarılmıştı. Yunanistan ekibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'ın da Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtilmişti.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli kulübe Fiorentina'dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
45 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Faslı orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ön libero pozisyonunda görev yapan Amrabat, merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de oynayabiliyor.
Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Al-Qadsiah, 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk teklif sundu.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Fenerbahçe'nin, Al-Qadsiah'tan gelen bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, Al Ittihad'ın da Faslı futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu aktarılmıştı. Yunanistan ekibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'ın da Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtilmişti.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli kulübe Fiorentina'dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
45 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Faslı orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ön libero pozisyonunda görev yapan Amrabat, merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de oynayabiliyor.