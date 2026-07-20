Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 14:17 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 15:30
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE KONFERANS LİGİ RAKİBİ

Beşiktaş ise Midtjylland'a elenmesi halinde ise Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Bohemian - Ballkani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE ELENİRSE AVRUPA LİGİ RAKİBİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.

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