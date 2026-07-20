İşte bahis soruşturmasında verilen kararlar

Bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre, tutuklamaya sevk edilenler, ev hapsi ile adli kontrole sevk edilenler ve yurt dışı adli kontrole sevk edilenler şu şekilde:
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER:
Tolga Kırgız (Beşiktaş)
Kerem Gürel (Beşiktaş)
Ünsal Yamaner (Bandırmaspor)
Savaş Tatil (Adanaspor)
Özgür Durşen (Gençlerbirliği)
EV HAPSİ İLE ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:
Maruf Güneş (Galatasaray)
Halil İbrahim Yavaş (Boluspor)
Hüseyin Gözütok (Bodrum FK)
Avni Akdemir (Erzurum FK)
YURT DIŞI ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:
Ahmet Akçelik (Beşiktaş)
Ali Gürsoy (Boluspor)
Sezgin Özkan (Gençlerbirliği)
Kemal Aydın (Balıkesirspor)
Ömer Çetin (Karaman Futbol)
Barış Orhun Bilge (Altınordu)
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER:
Tolga Kırgız (Beşiktaş)
Kerem Gürel (Beşiktaş)
Ünsal Yamaner (Bandırmaspor)
Savaş Tatil (Adanaspor)
Özgür Durşen (Gençlerbirliği)
EV HAPSİ İLE ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:
Maruf Güneş (Galatasaray)
Halil İbrahim Yavaş (Boluspor)
Hüseyin Gözütok (Bodrum FK)
Avni Akdemir (Erzurum FK)
YURT DIŞI ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:
Ahmet Akçelik (Beşiktaş)
Ali Gürsoy (Boluspor)
Sezgin Özkan (Gençlerbirliği)
Kemal Aydın (Balıkesirspor)
Ömer Çetin (Karaman Futbol)
Barış Orhun Bilge (Altınordu)