İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk sözü

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İSMAİL KARTAL'A ÖVGÜ
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal'ın dönüşüyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
İrfan Can Kahveci, "Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılındaki en iyi futbolunu oynatan isim, tüm takıma dokunan bir teknik adam." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK MESAJI
Bu sezon şampiyonluk yaşamak istediğini belirten İrfan Can Kahveci, "Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım, eksik bir yanım var. İnşallah bu sene tamamlayacağım." dedi.
"DAHA DA HIRSLANDIM"
Geçtiğimiz sezon yaşananlar nedeniyle Dünya Kupası'nda fazla forma şansı bulamadığını belirten İrfan Can Kahveci, "Geçen sene yaşanan olaylardan dolayı Dünya Kupası'nda çok şans bulamadım. Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. İnşallah bu sezonun benim için iyi geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal'ın dönüşüyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
İrfan Can Kahveci, "Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılındaki en iyi futbolunu oynatan isim, tüm takıma dokunan bir teknik adam." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK MESAJI
Bu sezon şampiyonluk yaşamak istediğini belirten İrfan Can Kahveci, "Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım, eksik bir yanım var. İnşallah bu sene tamamlayacağım." dedi.
"DAHA DA HIRSLANDIM"
Geçtiğimiz sezon yaşananlar nedeniyle Dünya Kupası'nda fazla forma şansı bulamadığını belirten İrfan Can Kahveci, "Geçen sene yaşanan olaylardan dolayı Dünya Kupası'nda çok şans bulamadım. Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. İnşallah bu sezonun benim için iyi geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.