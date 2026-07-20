İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk sözü

İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'a övgüler yağdırırken bu sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 16:47
Haber: Sporx.com
İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk sözü
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSMAİL KARTAL'A ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal'ın dönüşüyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

İrfan Can Kahveci, "Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılındaki en iyi futbolunu oynatan isim, tüm takıma dokunan bir teknik adam." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Bu sezon şampiyonluk yaşamak istediğini belirten İrfan Can Kahveci, "Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım, eksik bir yanım var. İnşallah bu sene tamamlayacağım." dedi.

"DAHA DA HIRSLANDIM"

Geçtiğimiz sezon yaşananlar nedeniyle Dünya Kupası'nda fazla forma şansı bulamadığını belirten İrfan Can Kahveci, "Geçen sene yaşanan olaylardan dolayı Dünya Kupası'nda çok şans bulamadım. Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. İnşallah bu sezonun benim için iyi geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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