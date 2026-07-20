Archie Brown için Chelsea iddiası!

Fenerbahçe forması giyen Archie Brown için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chelsea, Marc Cucurella'nın Real Madrid'e transferinin ardından sol beke takviye yapmak istiyor.
BROWN DA LİSTEDE YER ALIYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown da Chelsea'nin sol bek adayları arasında yer alıyor.
Chelsea'nin sol bek transferi için Newcastle United'dan Lewis Hall ve Real Madrid'den Alvaro Carreras ile de ilgilendiği belirtildi.
16 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET
Archie Brown için Premier Lig'den Nottingham Forest da Fenerbahçe'ye 16 milyon euro teklif etmiş ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncusu için gelen bu teklifi geri çevirmişti.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan İngiliz sol bek Archie Brown, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
BROWN DA LİSTEDE YER ALIYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown da Chelsea'nin sol bek adayları arasında yer alıyor.
Chelsea'nin sol bek transferi için Newcastle United'dan Lewis Hall ve Real Madrid'den Alvaro Carreras ile de ilgilendiği belirtildi.
16 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET
Archie Brown için Premier Lig'den Nottingham Forest da Fenerbahçe'ye 16 milyon euro teklif etmiş ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncusu için gelen bu teklifi geri çevirmişti.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan İngiliz sol bek Archie Brown, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.