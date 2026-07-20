Jhon Duran: "Çok büyük beklentilerim var"

Benfica'ya imza atan Jhon Duran, transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 23:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jhon Duran: 'Çok büyük beklentilerim var'
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Benfica, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Portekiz ekibine satın alma opsiyonuyla imza atan Jhon Duran, transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HER ŞEYDEN MEMNUNUM"

Jhon Duran, "Tanrı'ya minnettarım, her şeyden memnunum. Portekiz'in en büyük kulübü, burada olduğum için minnettarım." dedi.

"Fenerbahçe formasıyla Estadio da Luz'da oynamıştınız. Ne hatırlıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren 22 yaşındaki futbolcu, "Orada çok güzel bir atmosfer var, kariyerim boyunca oynadığım en güzel stadyumlardan biri. Burada oynayacağım için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Beklentileri sorulan Kolombiyalı futbolcu, "Çok büyük beklentilerim var. En iyi şekilde oynamak, elimden gelenin en iyisini yapmak ve şampiyon olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

TARAFTARLARA MESAJI

Benfica taraftarlarına mesaj gönderen Jhon Duran, "Destekleri ve sosyal medyadan gönderdikleri mesajlar için teşekkür etmek istiyorum. Bunun karşılığını sahada vermek istiyorum, başka bir şey söylemek istemiyorum. Bana gösterdikleri seviye karşılık vermek için çalışmak istiyorum." diye konuştu.

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