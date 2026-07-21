Eyüpspor, Jankat Yılmaz'ı istiyor

Eyüpspor, Galatasaray'dan geçen sezon kiraladığı Jankat Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki kaleci de forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 09:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, Jankat Yılmaz'ı istiyor
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Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz, yeniden takımdan ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jankat Yılmaz'ı geçen sezon Galatasaray'dan kiralayan Eyüpspor, 21 yaşındaki genç file bekçisini yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a geri döndükten sonra 3. kaleci olmak istemeyen ve oynamak isteyen Jankat Yılmaz, forma giyebileceği bir takıma gitmeyi planlıyor. Jankat Yılmaz, yeniden sarı-kırmızılılardan ayrılabilir.

21 yaşındaki genç file bekçisinin durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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