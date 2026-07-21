Eyüpspor, Jankat Yılmaz'ı istiyor

Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz, yeniden takımdan ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jankat Yılmaz'ı geçen sezon Galatasaray'dan kiralayan Eyüpspor, 21 yaşındaki genç file bekçisini yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'a geri döndükten sonra 3. kaleci olmak istemeyen ve oynamak isteyen Jankat Yılmaz, forma giyebileceği bir takıma gitmeyi planlıyor. Jankat Yılmaz, yeniden sarı-kırmızılılardan ayrılabilir.
21 yaşındaki genç file bekçisinin durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Galatasaray'a geri döndükten sonra 3. kaleci olmak istemeyen ve oynamak isteyen Jankat Yılmaz, forma giyebileceği bir takıma gitmeyi planlıyor. Jankat Yılmaz, yeniden sarı-kırmızılılardan ayrılabilir.
21 yaşındaki genç file bekçisinin durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.