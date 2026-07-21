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Amir Hadziahmetovic'e Süper Lig'den talip çıktı!

Süper Lig takımlarından Konyaspor, Beşiktaş'a gönderdiği Amir Hadziahmetovic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 09:33
Amir Hadziahmetovic'e Süper Lig'den talip çıktı!
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Konyaspor, eski oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlı ekipte orta saha transferi için Amir gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekip, Boşnak orta saha oyuncusu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic'in durumunu oldukça yakından takip ediyor. İlerleyen günlerde bu transferde önemli gelişmelerin yaşanabileceği gelen bilgiler arasında....

Teknik Direktör İlhan Palut da eski öğrencisinin dönüşüne oldukça sıcak bakıyor. Konyaspor cephesi, Amir'in durumunu yakından takip ettiklerini ancak transferde şu an için netleşen bir durumun olmadığını kaydetti.

2015-2016 sezonunun devre arasında Konyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, tam 7 yıl yeşil-beyazlı takımda forma giydi ve kulüpte iz bırakan yabancılardan oldu. 2022-2023 devre arasında resmi kayıtlara 3,2 milyon Euro olarak yansısa da toplam gelirin 5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu Konyaspor yönetimi tarafından açıklanmıştı.

Geçen sezonu İngiltere'de Hull City'de geçiren deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ta 57 maçta forma giyerek 1 gol, 8 asisltik performans sergiledi. Tek golünü 30 Nisan 2023'teki Galatasaray derbisinde kaydetti.

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