Metehan Baltacı'ya iki talip!

Gençlerbirliği ve Westerlo, Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Metehan Baltacı ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 09:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Metehan Baltacı'ya iki talip!
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Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı'ya iki talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Belçika'dan Westerlo, 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

Galatasaray'da teknik ekip, genç oyuncunun 1 sezon kiralanmasına sıcak bakıyor.

Metehan Baltacı için daha önce de Polonya ekibi Pogon Szczecin gündeme gelmişti.

23 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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