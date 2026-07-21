Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı'ya iki talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Belçika'dan Westerlo, 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Galatasaray'da teknik ekip, genç oyuncunun 1 sezon kiralanmasına sıcak bakıyor.
Metehan Baltacı için daha önce de Polonya ekibi Pogon Szczecin gündeme gelmişti.
23 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da teknik ekip, genç oyuncunun 1 sezon kiralanmasına sıcak bakıyor.
Metehan Baltacı için daha önce de Polonya ekibi Pogon Szczecin gündeme gelmişti.
23 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.