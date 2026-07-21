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Hataylı depremzede, Fenerbahçe sevgisiyle evini sarı-lacivert renklere boyattı

Hataylı Fenerbahçe taraftarı Mehmet Saçar, depremde yıkılan evinin ardından satın aldığı yeni evini sarı-lacivert renklere boyattı.

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calendar 21 Temmuz 2026 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hataylı depremzede, Fenerbahçe sevgisiyle evini sarı-lacivert renklere boyattı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde Fenerbahçe aşığı depremzede Mehmet Saçar (56), satın aldığı evini sarı-lacivert renklerine boyattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tır şoförü Mehmet Saçar'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadığı 4 katlı ev, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Eşi ve 5 çocuğuyla birlikte bir süre Reyhanlı ilçesindeki bir eve taşınan Saçar, Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde tek katlı yeni bir ev satın aldı. Fenerbahçe aşığı Saçar, evini sarı-lacivert renklerine boyatıp, takımının 5 yıldızlı logosunu yerleştirdi.

Kırıkhan'da yaşadığı, yıkılan evinin de sarı-lacivert renklerinde olduğunu kaydeden Saçar, "Kendim de 5 çocuğum da ailece Fenerbahçeliyiz. Yaşadığım her evi sarı-laciverte boyatıyorum. İnsanlardan aşırı derecede iyi tepki alıyorum. Şu ana kadar ters tepki gösteren kimse olmadı. Gelip fotoğraf çektiren oluyor, soru soran oluyor. Şampiyon olsak da olmasak da Fenerbahçeliyim. Benimki canı gönülden bir Fenerbahçelilik. İki yıldızımızın hakkını yediler zamanında, o yıldızları ben koydum. Aziz Yıldırım buraya gelirse bizi çok büyük onore eder, şereflendirir. Başkanımızı çok seviyoruz. İnşallah bizi bu sene şampiyon yapacaktır. Aziz başkanımıza güveniyoruz. Şampiyon olmak için de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

 

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