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Galatasaray'da transfer tepkisi!

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada, "Transferler nerede?" başlığıyla yönetime tepki gösterdi. Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'nun daha önce transferle ilgili söylediği sözler de sosyal medyada gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 15:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer tepkisi!
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Galatasaray'da taraftarların yönetime transfer için tepkileri devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada, "Transferler nerede?" başlığıyla transfer konusunda görüşlerini dile getirdi ve yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray'da yönetime tepkiyle birlikte Abdullah Kavukcu'nun daha önce transfer konusunda söylediği sözler de sosyal medyada gündem oldu.

"BU SENE BÜTÇEMİZ 500 MİLYON EURO"

Abdullah Kavukcu, bu yıl kazanılan şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Osimhen'in bugün piyasada nedir değeri?" sorusunun ardından, "150 milyon euro'ya verir misin, ben Abdullah Kavukcu olarak vermem ama başkanımızın karar vereceği bir olay. Onu verdiğiniz zaman, onun yerine koyacağınız oyuncuyu da bulmanız gerekiyor. Çok önemli. Biz geçen sene ocak ayında başlamıştık görüşmelere. Çok gizli bir şekilde başlamıştık. Sonra oturduk, Osimhen'le anlaştık. Hayaldi, gerçekleştirdik. Parasını ödedik. Biz böyle bir kulübüz. Osimhen'in 75 milyon euro'sunu ödedik. Geçen Arsenal sportif direktörü geldi ve o bile şaşırdı bizim bu paraları ödememize. Onların bütçesi 800 milyon euro. Bizim de bu sene 500 milyon euro bütçe olacak." demişti.

Abdullah Kavukcu'nun söz konusu ifadelerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaşan Galatasaraylı taraftarlar, bu sözler ve bir takviye nedeniyle transfer konusunda yönetime tepki gösterdi.

ŞU ANA KADAR TEK TRANSFER

Galatasaray, şu ana kadar sadece Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmıştı.

 

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