Haber Tarihi: 10 Temmuz 2026 12:27 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 12:27

Okullar Ne Zaman Açılacak? 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıç Tarihi

Yaz tatilinin devam etmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımlayarak okulların açılış tarihini duyurdu.

Okullar Ne Zaman Açılacak? 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıç Tarihi
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Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilecek.
Ayrıca ortaokul ve lise kademesinde ilk kez okula başlayacak bazı öğrencilere yönelik rehberlik ve uyum çalışmaları da planlanıyor.

Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında eğitim öğretim yılı başlamadan önce görev yerlerinde hazır bulunacak. Seminer dönemiyle birlikte yeni eğitim yılı hazırlıkları tamamlanacak.

İlk ara tatil ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler ilk ara tatillerini MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapacak. Ara tatil, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatiline ilişkin tarihler de Bakanlığın resmi çalışma takviminde yer alacak.

Yaz tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatili, okulların açılacağı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren ders başı yaparak yeni eğitim öğretim yılına başlayacak.


Sonuç: Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 çalışma takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler yaz tatilinin ardından bu tarihte yeniden sınıflarına dönerken, öğretmenler ise eğitim yılı başlamadan önce mesleki çalışma programına katılacak.

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