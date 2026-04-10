Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 15:15 -
10 Nisan 2026 15:15
Muhtarlık seçimleri ne zaman? 2026
Türkiye genelinde milyonlarca seçmen, mahalle ve köylerini yönetecek yeni isimleri belirlemek için sandık başına gideceği tarihi merak ediyor. 2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından, muhtarlık seçimleri için 5 yıllık geri sayım başladı. Peki, muhtarlık seçimleri ne zaman? Bir sonraki yerel seçim hangi tarihte yapılacak? İşte tüm detaylar.
Bir Sonraki Muhtarlık Seçimleri: 31 Mart 2029Türkiye'de mahalli idareler seçimleri, Anayasa uyarınca her 5 yılda bir gerçekleştirilmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan son seçimlerin ardından, bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimleri (belediye başkanlığı ve muhtarlıklar dahil) 31 Mart 2029 Pazar günü yapılacaktır.Seçim Takvimi Nasıl İşleyecek?YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece, 2029 yılının Mart ayının son Pazar günü tüm Türkiye sandık başına gidecek. Seçmen listelerinin askıya çıkması ve adaylık başvurularının netleşmesi süreci ise 2029 yılının Ocak ayı itibarıyla başlayacak.Muhtar Seçilmek İçin Gereken Şartlar (2029 Güncel)Muhtar adaylığı için siyasi parti üyeliği şartı aranmamaktadır; adaylar bağımsız olarak başvurabilirler. 2029 seçimlerinde aday olmayı düşünenlerin taşıması gereken temel şartlar şunlardır:Yaş Sınırı: En az 18 yaşını bitirmiş olmak.İkametgah: Seçim gününden en az 6 ay önce, aday olunacak mahallede veya köyde ikamet etmeye başlamış olmak.Eğitim: En az ilkokul mezunu olmak.Yasal Durum: Kısıtlı olmamak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
2024 - 2029 Arasında Ara Seçim Olur mu?Genel seçimler 5 yılda bir yapılsa da, bazı durumlarda mahallelerde ara seçim yapılabilmektedir. Eğer görevdeki muhtar;İstifa ederse,Vefat ederse,Görevden alınırsa,Veya mahalle/köy statüsünde bir değişiklik olursa,YSK'nın belirlediği takvim dahilinde sadece ilgili mahalle için Haziran ayı içerisinde ara seçimler düzenlenir. Ancak bu seçimler genel bir seçim niteliği taşımaz.
