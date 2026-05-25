 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Aziz Yıldırım'dan Sörloth ve Salah yanıtı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, katıldığı canlı yayında adı sarı-lacivertliler ine anılan Muhammed Salah ve Alexander Sörloth ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Mayıs 2026 22:39
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım'dan Sörloth ve Salah yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Seçimde başkanlık için aday olan Aziz Yıldırım, transfer gündeminde adı Fenerbahçe ile anılan Muhammed Salah ve Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.

"İHTİYACIMIZ O İSE ALIRIZ"

TRT Spor'da konuşan Aziz Yıldırım, "Salah'ı alacak mısınız?" sorusuna "Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek." dedi.

"GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Aziz Yıldırım, Alexander Sörloth ile ilgili ise "Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de." açıklamasını yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.