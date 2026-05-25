Aziz Yıldırım'dan Sörloth ve Salah yanıtı!

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Seçimde başkanlık için aday olan Aziz Yıldırım, transfer gündeminde adı Fenerbahçe ile anılan Muhammed Salah ve Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.



"İHTİYACIMIZ O İSE ALIRIZ"



TRT Spor'da konuşan Aziz Yıldırım, "Salah'ı alacak mısınız?" sorusuna "Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek." dedi.



"GÖRÜŞMEMİZ OLDU"



Aziz Yıldırım, Alexander Sörloth ile ilgili ise "Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de." açıklamasını yaptı.







