25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Gençlerbirliği'nden veda açıklaması!

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, yaklaşık iki buçuk yıllık görev sürecinin ardından profesyonel olarak kulüpten ayrıldığını açıkladı.

calendar 25 Mayıs 2026 17:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden ayrıldığını açıkladı. 

Düzgün, AA muhabirine, yaklaşık iki buçuk yıldır aralıklarla da olsa görev yaptığı kırmızı-siyahlı kulüpten profesyonel anlamda ayrıldığını ancak gönül bağının kesinlikle kopmayacağını ifade etti.

Görevde bulunduğu süreçte başkent kulübünün "olağanüstü" dönemlerden geçtiğine dikkati çeken Düzgün, "Yaklaşık iki buçuk yıldır aralıklarla da olsa başarısı için emek verdiğim kulübümden ayrılıyorum. Bu ayrılık elbette profesyonel anlamda. Gençlerbirliği ile kurduğum gönül bağı sonsuza kadar sürecek. Önce Trendyol 1. Lig'de şampiyon olduk. Sonra kulübe şahsi menfaatleri doğrultusunda yön vermek isteyenlere rağmen kısa sürede takımı takviye ettik. Üç başkan, ikisi farklı zamanlarda dört teknik adamla çalıştık. Buna rağmen ligde kalmanın kulübün geleceği için hayati önemde olduğu süreçte bunu başardık." dedi.

Süper Lig'e çıkma ya da ligde kalmanın tek başına kendisine ait olmadığını vurgulayan Düzgün, "Gençlerbirliği'nin her başarısının arkasında 100 yılı aşan tarihi ve bu tarihe emek veren insanların katkısı vardır. Bu yüzyılı aşan tarihin neredeyse çeyreğine şahidim. Bu tecrübeyle belirtmek isterim ki Gençlerbirliği karakterini koruduğu sürece varlığını da sürdürecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kırmızı-siyahlı kulüpte birlikte çalıştığı başkanlar Osman Sungur ve Haydar Arda Çakmak'a teşekkür eden Düzgün, "Yönetim kurulları çok önemli. Bunu özellikle 6 Aralık'tan sonra, 17 Ocak'tan sonra gördük. Tek tek ismini sayamayacağım, sağduyulu yönetim kurulu üyelerimizin feraseti olmasaydı görevimi tamamlayamazdım, hepsine minnettarım. Kırmızı kara formanın hakkını döktükleri terle verdiklerinden emin olduğum futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Tribünden kulübeye inmiş biri olarak elbette son teşekkürüm taraftarımıza. Onlar var oldukça Gençlerbirliği var olur, daima." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
