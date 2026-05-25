25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-022'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Fenerbahçe iddiaları sonrası Farioli'den karar!

Adı Fenerbahçe ile anılan Porto'nun şampiyon teknik direktörü Francesco Farioli, geleceğine dair kararı verdi.

calendar 25 Mayıs 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 15:25
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe ile adı bir süredir anılan Francesco Farioli'nin geleceği netleşti.

Portekiz Ligi'nde Porto'yu şampiyonluğa taşıyan İtalyan teknik adam hakkında son gelişmeyi Fabrizio Romano duyurdu.

Romano'nun haberine göre Farioli, gelecek sezon da Porto'nun başında görev yapacak.

PORTO'DA MUTLU, HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Haberde, genç teknik adamın hem Portekiz'de hem de Porto'da oldukça mutlu olduğu belirtildi. Ayrıca Farioli'nin, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kararında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Öte yandan İtalyan çalıştırıcının, Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile yeni sezonun transfer planlaması için görüşmelere başladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Farioli'nin adı daha önce de Fenerbahçe ile gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kulüpte seçim öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında İtalyan çalıştırıcının ilk sıralarda yer aldığı öne sürülmüştü.

Daha önce Paolo Maldini ile yakın dost olduğunu ve danışmanlık desteği alacağını açıklayan Safi'nin, "Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam" profili üzerinde durduğu belirtilmişti. Alanyaspor ve Fatih Karagümrük deneyimleri bulunan Farioli'nin bu nedenle listenin üst sıralarında yer aldığı iddia edilmişti.  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
